Robert Lewandowski Reali ja Harry Kane Bayernisse?

Harry Kane. Foto: WOLFGANG RATTAY, Reuters/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubi tegemisi küllaltki täpselt kajastav ajaleht Marca annab teada, et suvel võib jalgpalliturul toimuda mitu põnevat üleminekut. Juba mõnda aega on räägitud, et Real hangib suvel endale Müncheni Bayerni ründetuusa Robert Lewandowski.