Robert Lewandowski kritiseeris Müncheni Bayerni juhte: ma ei tundnud end klubis hästi

"Aprillis ja mais kritiseerisid mind kõik. Ma ei tundnud, et klubi oleks mind toetanud või aidanud," rääkis 30-aastane poolakas. "Kahes või kolmes olulises mängus järjest ma ei löönud väravat ja koheselt hakkasid kõik mind kritiseerima."

"Ma tundsin end täiesti üksi olevat. Ma ei märganud kedagi, kes oleks mind toona toetanud. Keegi klubi juhtidest ei astunud minu kaitseks välja. Ma ei tundnud end Bayernis hästi. See oli minu jaoks raske aeg."

Lewandowski aitasid raskest seisust välja klubi fännid. "Ma märkasin, et fännid usuvad minusse. Mõistsin, et nad tahavad, et jätkaksin Bayerni eest mängimist. Enam ei kavatse ma ühegi teise klubiga liitumise peale mõelda."

Lewandowski on alustanud uut hooaega edukalt. Saksamaa superkarikafinaalis lõi ta Frankfurti Eintrachti vastu kübaratriki. Lisaks lõi ta ainsa värava Saksamaa karika esimese ringi 1:0 võidumängus SV Drochterseni vastu.