Ringkäik Poola külades. Konstantin Vassiljevil tuleb mängida tõelistel „kartulipõldudel”

Nädalavahetuse hommik. „Kes jõi eile õhtul neli õlut või vähem? Ja miks?” Pärast käte tõstmist ja selgituste jagamist sammuvad rohkem napsutanud mehed kaitsesse ja reipamas konditsioonis pallivõlurid ründesse. Kõige suurema pohmelliga mees kupatatakse väravasse. Legend räägib, et nii pandi kokku ühe Eesti rahvaliiga vutitiimi algkoosseisu. Tegemist oli toona sisuliselt Eesti tugevuselt kuuenda liiga tasemega. See on liigapüramiidi aste, kus Poolas mängib praegu Eesti jalgpallikoondise sangar Konstantin Vassiljev. Nagu Vassiljev tunnistas, siis sääraste elukunstnikega tuleb nüüd temalgi mõnikord väljakul rinda pista.

„Eks on ka selliseid mehi,” avaldas Vassiljev, et vastaste leeris on tihtilugu üsnagi värvikaid tegelasi. „Ikkagi amatöörliiga. Ei ole midagi varjata. Juhtub ka selliseid asju.”

Eesti koondislase tiimikaaslaste seas selliseid mehi õnneks ei leidu. „Meil on noorte meeskond. Nemad ikka tahavad oma karjääriga edasi minna. Nende jaoks on see esimene samm. Harjumine meeste jalgpalliga,” rääkis ta ning kirjeldas Piasti duubelrivistust liikmete vanuse põhjal. „Kõige vanem mees on peatreener, siis olen mina. Seejärel tulevad teised treenerid. Minu järel on järgmine mängija 19-aastane. Selliseid on ainult kolm. Ülejäänud on veel nooremad. Väga huvitav seltskond.”