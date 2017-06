Realist lahkuv 34-aastane Pepe on tulivihane: klubi pakkus mulle ainult aastast lepingupikendust!

Värskelt nii Hispaania meistriks kui Meistrite liiga võitjaks tulnud Madridi Reali keskkaitsja Pepe lahkub sel suvel klubist ning teeb seda enda iseloomule kohaselt vastuoluliselt.

Real pakkus kümme aastat samas klubis mänginud pallurile küll üheaastast lepingupikendust, kuid kogenud Pepele tuli see lausa solvanguna. "Ma ei öelnud peatreener Zidane'ile isegi hüvasti. Nii tema kui klubi teadsid minu minekust enne mind," sõnas 34-aastane kaitsja raadiojaamale Cadena COPE.

"Nad ei pakkunud mulle kaheaastast lepingut, vaid ainult ühte aastat. On viise, kuidas asju korrektselt ajada ja klubi on valesti käitunud. See tegi mulle tuska," selgitas Pepe.

Tõtt-öelda ei pakugi tippklubid tihtipeale nii vanadele mängijatele ühest aastast pikemaid kontrahte - näiteks Chelseal on kindel poliitika, mille kohaselt sõlmitakse 30 aastast vanemate palluritega maksimaalselt ühe hooaja pikkused lepingud.

Maikuus sahistati Pepe liitumisest Milano Interiga, viimasel nädalal on räägitud ka Paris Saint-Germaini huvist.

Brasiilias sündinud ja üles kasvanud, kuid alates 2007. aastast Portugali esindav Pepe sai kümne hooajaga Realis kirja kolm Hispaania meistritiitlit, kolm Meistrite liiga karikat, kaks Hispaania karikat ning kaks klubide maailmameistritiitlit. Portugali koondisega tuli Pepe eelmisel suvel ka Euroopa meistriks.