Reali ründaja liitus Prantsusmaa klubiga

Ründaja Mariano siirdub uueks hooajaks Lyoni ridadesse, kinnitas Madridi Reali koduleht.

23-aastane Dominikaani mängija on Realis mänginud aastast 2011. Kuid debüüdini esindusmeeskonnas jõudis ta alles eelmisel aastal ning sai kõikide sarjade peale 14 mänguga kirja viis väravat.

"Mul on väga hea meel siin olla, see on suur klubi suurepärases positsioonis," ütles Mariano oma esitlemisel.

Kuid Real kirjutas Mariano müügilepingusse ka tagasiostuklausli, tänu millele saaksid nad tulevikus üleminekuturul teiste ees eelise.