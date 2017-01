Madridi Reali president Florentino Perez lükkas Cristiano Ronaldo agendi Jorge Mendesi väited ümber, kinnitades, et hiinlased ei ole teinud Portugali jalgpallitähe ostmiseks ühtegi hiigelpakkumist.

Mendes teatas hiljuti, et üks Hiina kõrgliigaklubi on valmis Realile Ronaldo eest maksma koguni 300 miljonit eurot.

"See on võimalik (et midagi juhtus), sest aastate jooksul on paljud olnud Cristiano Ronaldo ostmisest huvitatud, kuid Madridi Real pole sellist pakkumist saanud," lükkas Perez Hispaania raadiojaama saates "El Transistor" agendi jutu ümber, vahendab The Score.

Mendesi väitel olevat hiinlased valmis Ronaldole aastapalgaks pakkuma 100 miljonit eurot.