Reali peatreener ei nõustu Lionel Messi kriitikaga

Messi ütles esmaspäeval Catalunya Radiole: "Real Madrid on üks maailma parimaid klubisid oma koosseisuga, kuid juba on näha, et Cristiano Ronaldo puudumine on neid nõrgestanud ning teinud Juventusest peafavoriidi Meistrite liiga võidule."

Lopetegui andis väljaandes Onda Cero Messi väljaütlemisele vastulause: "Mina Madridi Reali mängijate võimetes ei kahtle. Ma arvan, et meie tänane koosseis on fantastiline. Meil on läinud siiani okeilt, kuid see on alles hooaja algus ja Meistrite liiga alguseni on kolm nädalat. Tahame sel hooajal võita kõik, mis võita annab."

Ühtlasi tunnistas Lopetegui, et temal ei õnnestunudki suvel klubist lahkunud Ronaldoga isiklikult rääkida.

"Mina temaga (Ronaldo) ei rääkinud. Üleminek Juventusse oli asi, mille ta oli juba ära otsustanud ja Real läks sellega kaasa, sest Ronaldo oli meie klubi jaoks vapustav," lisas Lopetegui, kes nimetati Reali peatreeneriks 12. juunil.

Real on alustanud koduliigat kolme järjestikuse võiduga, kuid Tallinnas välja mängitud UEFA Superkarikal jäädi alla Madridi Atleticole 2:4.