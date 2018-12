Reali peatreener: Ballon d'Or`i pälvis ainuõige mees

"See oli Modrici aasta. Fookus pidigi olema temal. Tal oli suurepärane aasta ning ta andis Reali ja Horvaatia koondise eest kõik," sõnas Solari Hispaania meediale.

Reali peatreeneri arvates on 33-aastane Modric tänasel päeval parem kui kunagi varem. "Me oleme tema üle kõik väga uhked. Mulle tundub, et ta on selles vanuses seda auhinda saades veelgi õnnelikum, sest oskab seda enam hinnata," lisas Scolari.

Modricile järgnesid portugallane Cristiano Ronaldo ning prantslased Antoine Griezmann ja Kylian Mbappe. Viimase üheteistkümne aasta jooksul viiel korral maailma parimaks valitud Lionel Messi jäi tänavusel ajakirjanike küsitlusel alles viiendaks.