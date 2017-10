Real valmistub Gareth Bale'ist loobuma, ManU on kohe huvitatud

2013. aastal toona maailmarekordilise üleminekutasu eest Madridi Realiga liitunud Walesi jalgpallikoondise tähtmängija Gareth Bale võib lähiajal Madridist lahkuda.

Real maksis neli aastat tagasi Bale'i eest 100 miljonit eurot ning nad on nüüd valmis temast loobuma, kui toona kulutatud raha õnnestuks tagasi saada, kirjutab Hispaania väljaanne El Confidencial.

Hispaania meedia teatel on Reali peatreener Zinedine Zidane tüdinud Bale'i pidevatest vigastustest. Madridis ollakse juba harjunud, et umbes kolmandik ründaja hooajast kulub tavaliselt traumade ravimiseks.

Praegu on Bale hädas säärelihase vigastusega ning seetõttu jäi ta eemale ka Walesi koondise viimastest MM-valikmängudest. Lisaks ei olevat Reali tähtsad otsustajad rahul Bale'i vaba aja veetmise vormidega. Nimelt armastab Bale kõvasti golfi mängida, kuid see pidi süvendama tema seljaprobleeme.

Seetõttu pidigi jalgpallimaailmas ringi liikuma teadmine, et Real on valmis 100 miljoni euro eest Bale'ist loobuma. Väidetavalt on olemas ka huvilisi. Kõige rohkem olevat elavnenud Manchester United, kes on väidetavalt valmis ka 100 miljonit eurot letti lööma.

Bale on nelja Realis mängitud hooajaga võitnud kolm Meistrite liiga tiitlit (2013/14, 2015/16, 2016/17) ning korra Hispaania meistritiitli (2016/17), Hispaania karika (2013/14), Hispaania superkarika (2017), klubide MM-i (2014) ning kolmel korral UEFA superkarika (2014, 2016, 2017).