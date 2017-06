Real tegi kapteni valikul üllatava otsuse

Madridi Reali jalgpallimeeskond valis klubi kolmandaks kapteniks prantslasest ründaja Karim Benzema.

Real vajas uut kaptenit, sest siiani kolmanda kapteni rolli täitnud kaitsemängija Pepe on tänaseks klubist lahkunud.

Benzema valik on üsna üllatav, sest paljud eeldasid, et otsus langetatakse Cristiano Ronaldo kasuks. Hispaania ajalehe Marca teatel olevat aga Reali president Florentino Perez portugallasele öelnud, et ta peab esmalt oma tuleviku osas selgusele jõudma ja alles siis saab klubi talle usaldada tähtsamat rolli.



Madridi suurklubi kaptenina jätkab Sergio Ramos, tema esimene asetäitja on Marcelo.