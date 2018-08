Real loodab üleminekuakna viimasel päeval täiendada ridu ühega kahest PSG superstaarist

Mbappe on öelnud, et on PSG-s väga õnnelik ja näeb end Prantsusmaal mängimas ka algaval hooajal, kuid probleem on selles, et pariislased pole teda veel Monacost endale päriseks ostnud.

Mbappe siirdus Monacost PSG-sse eelmise aasta 31. augustil laenulepingu alusel. 181 miljoni euro suurune tehing peaks lõpule viidama selle suve jooksul, kuid üleminekule võib kriipsu peale tõmmata PSG finantskäitumist uuriv Euroopa jalgpalliliit UEFA.

UEFA üritab nimelt hetkel välja selgitada, kas Neymari peale 220 miljonit eurot kulutanud PSG tegevus vastas rahalise ausa mängu reeglitele. Hispaania meedia teatel peab UEFA otsuse teatavaks tegema hiljemalt 30. augustil ehk päev enne üleminekuteakna sulgumist.

Kõige karmim karistus oleks PSG-le üleminekutekeeld, mis tähendab, et Mbappe peaks Monacosse tagasi minema veel enne, kui kalendris uus lehekülge ette keeratakse. See jätab Realile vaid 24 tundi tegutsemisaega, et PSG asemel ise 19-aastane Mbappe enda ridadesse osta.

Veel spekuleeritakse, et PSG-d võidakse kulude ja tulude tasakaalu saamiseks hoopis mängijaid müüma sundida ning sellisel juhul pandaks müügilehele just Neymar, kellele Real samuti pikalt hammast on ihunud.