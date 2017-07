Real ja Barcelona võitlevad noorukese hispaanlase pärast

Pool pictures by UEFA/REX/Vida Press

FC Barcelona ja Madridi Real jahivad mõlemad selle aasta U21 Euroopa meistrivõistluste parima palluri Dani Ceballose pärast.

Varsi 21. sünnipäeva tähistav poolkaitsja küll ei võitnud koondisega turniiril Hispaania koondisega, kuid sellest hoolimata valiti ta turniiri parimaks mängijaks.

Real Betisises mängiv Ceballos on varasemalt öelnud, et juhul kui ta peaks nende kahe meeskonna vahel valima, siirduks ta Kataloonia klubisse, kirjutas Marca.

Noormängija suundumist Barcelonasse toetab ka tema praegune koduklub. Betise president Angel Haro on sama meelt: "Me ei soovi Real Madridiga mingisugust kontakti seoses Dani Ceballose ülemineku osas." Samas lisas ta, et sisimas loodetakse mängija jätkamist Betisis.