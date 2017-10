Rahaahne Neymar tahtis, et UEFA viskaks FC Barcelona Meistrite liigast välja

FC Barcelona jalgpalliklubi keeldus maksmast PSG-sse siirdunud Neymarile ja tema isale umbes 25 miljoni euro suurust lojaalsusboonust ning see tekitab endiselt paksu verd.

Hispaania ajaleht AS kirjutab, et Neymar oli tulivihane, kui Barcelona keeldus boonuse maksmisest. Vihased olevat olnud ka mehe advokaadid, kes soovitasid Neymaril ette võtta drastilisi samme.

AS teatab, et Neymar sooviski, et Euroopa Jalgpalli Liit UEFA heidaks Barcelona Meistrite liigast välja. Siiski leidis UEFA, et kaheldava väärtusega boonuse maksmata jätmine ei ole piisav põhjus Barcelona Meistrite liigast välja viskamiseks.

Kogu juhtumi tagajärjel lahkus omal soovil ametist FC Barcelona direktor Raul Sanllehi, kes mängis omal ajal võtmerolli Neymari Barcelonasse toomisel.