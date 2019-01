Ragnar Klavani vigastuspaus pikeneb

Klavan sai vigastada 22. detsembri kohtumises Rooma Lazio vastu, kus ta tegi viga tuharalihasele ning vahetati poolajal välja.

Cagliari võõrustab pühapäevases Serie A kohtumises Empolit ning matši eel toimunud pressikonverentsil tunnistas Cagliari peatreener Rolando Maran, et Klavan on jätkuvalt traumaga hädas.

Klavani hooaega Itaalia kõrgliigas on seganud mitmed vigastused. Hooaja esimeses pooles oli eestlane mängudest eemal kaks kuud. Klavan on sel hooajal Itaalia kõrgliigas kirja saanud 10 kohtumist. Kokku on meeskond pidanud Serie A-s 19 matši.

Cagliari hoiab Itaalia kõrgliigas 20 punktiga 13. positsiooni. Empoli on samal ajal 16 silmaga 17. kohal.