Ragnar Klavani koduklubi teenis Itaalia kõrgliigas hooaja kolmanda võidu

Cagliari eest tegid 15. minutil skoori Leonardo Pavoletti ning 59. minutil Lucas Castro. Külaliste auvärava lõi 79. minutil Mariusz Stepinski.

Klavan meeskonda aidata ei saanud. Hüppeliigese traumaga kimpus olev eestlane käis viimati väljakul septembri lõpus matšis Milano Interiga. Seejärel on keskkaitsja tegelenud vigastuse ravimisega.

Turniiritabelis tõusis Cagliari tänu võidule tublisti ning 13 silmaga paiknetakse nüüd 11. tabelireal. Hooaega kolme miinuspunktiga alustanud Chevio on kümne mänguga saanud kirja kaks viiki ehk tabelis on neil -1 punkti. See annab 20 meeskonna seas viimase koha.

Itaalia liiga liidriks on 28 punktiga Torino Juventus. Ühe mängu vähem pidanud Napoli on 21 silmaga teine. Võrreldes Juventusega samuti ühe mängu vähem pidanud Milano Inter on 19-ga kolmas.