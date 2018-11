Ragnar Klavani ja Cristiano Ronaldo duell jääb sel nädalal ära

Klavani ja Ronaldo duell jääb aga ära, kuna Eesti koondise kapten on endiselt vigastusega hädas. Klavanit on seganud juba mõnda aega hüppeliigese trauma. Keskkaitsja on rääkinud, et vigastus on taandumas ja ta lootis sel nädalal juba platsile joosta, kuid paranemine ei ole toimunud siiski loodetud kiirusel.

Klavan käis viimati väljakul 29. septembril, kui Cagliari kohtus Milano Interiga. Seejärel jäid keskkaitsjal vahele ka Eesti koondise Rahvuste liiga matšid.

Cagliari andis täna teada 21 mängijat, kes hakkavad valmistuma laupäevaseks matšiks Juventusega. Klavanit selles nimekirjas aga ei ole. Torinos toimuv kohtumine algab laupäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.30.

Turniiritabelis on Juventus kümne vooru järel 28 punktiga liidriks. Cagliari on 13 silmaga 12. positsioonil.