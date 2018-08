Ragnar Klavan peab oma debüüti veel ootama

Cagliari meeskond avalikustas oma koduleheküljel 22 mängija nimed, kes anti üles Empoliga matšiks. Peatreener Rolando Maran otsustas nii Klavani kui samuti suvel klubiga liitunud horvaadi Darijo Srna koosseisust välja jätta.

Kui Maranilt eilsel pressikonverentsil Klavani kohta küsiti, vastas ta: "Ta on meie jaoks väga oluline mängija, kellel on palju kogemusi. Ma pole temaga veel kohtunud, aga mulle on öeldud, et ta on väga motiveeritud. Räägitakse, et ta on hea ja olevat mänguvalmis."

Cagliari koosseis avamänguks: Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Daga, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Sau, Cragno, Castro, Pavoletti ja Romagna.