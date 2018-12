Ragnar Klavan mängust Napoliga: ühtekuuluvus peab olema meie esimene relv

Cagliari tegi eelmises voorus 2:2 viigi Romaga ning sestap on ka kohtumine tabeli teise meeskonna Napoliga tavapärasest veidi suurema luubi all. 33-aastane keskkaitsja tunnistas, et neid saab eduni viia vaid meeskondlik mäng, vahendab Soccernet.ee.

"Meil on tugev tiim ja me eristume meeskonnavaimu poolest," ütles ta Il Corriere dello Sportile. "Meeskonna ühtekuuluvus peab olema meie esimene relv, täpselt nagu juhtus Roma vastu teisel poolajal."

"Peame kaitses tegutsema korralikult, kuid samal ajal ei tohi ära unustada ka ründamist, sest see on ainus viis, kuidas saame oma jõudu näidata," lisas Klavan.