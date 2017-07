PSG toob lisaks Neymarile veel ühe superstaari?

Pariisi Saint-Germain on lähedal jalgpalliajaloo ühele suuremale topeltostule: lisaks Neymarile oldakse ülimalt lähedal ka Alexis Sancheze meeskonda toomisele.

Kui paljude usaldusväärsete väljaannete väitel on Neymari PSG-sse viivad jutud tõepoolest sulatõsi, siis Sanchezt nii kindlasõnaliselt Prantsusmaale viivad kuuldused on uuemad. Väidetavalt maksab PSG Arsenalile 50 miljonit eurot ning sõlmib tšiillasega nelja-aastase lepingu.

Üleminekusumma suhteline väiksus on põhjustatud sellest, et Sanchezil on Arsenaliga järel vaid üks aasta lepingut.