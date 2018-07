PSG sõlmis lepingu Buffoniga

Paris St-Germaini jalgpalliklubi sõlmis aasta pikkuse lepingu Itaalia koondise väravavahi Gianluigi Buffoniga.

40-aastasest Buffonist sai suvel vabaagent ning ta otsustas oma 17-aastase karjääri Torino Juventuses lõpetada.

"Ma tean, milline unistus on PSG-l ja nende fännidel. Annan kogu oma energia, kõik oma kogemused ja võidunälja, et aidata oma uuel koduklubil saavutada ajaloolised eesmärgid," sõnas Buffon PSG pressiteate vahendusel. "Lahkun karjääri jooksul esmakordselt kodumaalt ja just sellises ambitsioonikas projektis osalemine julgutas mind seda sammu astuma."

Itaalia vanameistrist saab ühtlasi PSG uue peatreeneri Thomas Tucheli esimene ost.