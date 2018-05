PSG president: Neymar jääb meile, kaks tuhat protsenti!

Kuigi Pariisi Saint-Germaini staarründaja Neymar on väidetavalt juba klubikaaslastele öelnud, et vahetab suvel meeskonda, on klubi president Nasser Al Khelaifi veendunud, et brasiillane ei lähe nende juurest kuhugi.

"Minu jaoks on 2000 protsenti kindel, et Neymar jääb," ültes Al Khelaifi ajalehele Le Parisien. "Ta tahab siia jääda. Tal on leping. Hispaania meedia on sellest juba oktoobrist saadik rääkinud, et ta pole õnnelik jne. Kõik see on vale. Ma ei kommenteeri kuulujutte. Ma olen kindel, et ta jääb, ta on Pariisi Saint-Germaini mängija."

Neymari, kes alles aasta tagasi maailmarekordilise summa eest PSG-ga liitus, on viimastel nädalatel seostatud üleminekuga Madridi Reali.

Pariisi klubi eest kõikides sarjades 28 väravat kõmmutanud brasiillane on rivist väljas alates veebruarist, mil ta liigamängus Marseille'ga metatarsaalluud vigastas. Viimaste uudiste kohaselt pidanuks ta sel nädalavahetusel pallitreeningutele naasma.

Vastuseks maailma meedias levivatele kuulujuttudele postitas Neymar endast mõned päevad tagasi arvutiga töödeldud pildi, kus tal on seljas PSG järgmise hooaja mänguvorm.