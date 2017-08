PSG president keerutab: Neymar on Barcelona mängija, austame tema lepingut

Maroko telekanal Medi 1 TV võttis nädalavahetusel nööbist kinni Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi presidendilt Nasser Al-Khelaifilt, kes kuuldavasti on 222 miljoni euroga FC Barcelonast välja ostmas Brasiilia staarründajat Neymari.

Kuigi mitmete allikate teatel on tehing juba praktiliselt lõpule viidud ning Neymaril on läbida jäänud vaid PSG arstlik ülevaatus, tegi Katari šeik näo, et kõik on alles algusjärgus.

"Ma arvan, et see teema on veel ebaküps. Hetkel on Neymar Barcelona mängija ning eks me vaatame, mis temast saab. Me austame kõiki mängijate ja klubide lepinguid. Ausalt öeldes ei räägiks ma sellest praegu. Loodan seda teha mõni teine kord. Ma ei spekuleeriks protsentidega, kõik juhtub omal ajal," ütles ta.

"Neymar on maailmastaar, aga ma kordan, ta on praegu Barcelona mängija. Staari soetamine pole vaid reputatsiooni, vaid ka mängustiili küsimus. PSG ambitsioon on omada maailmatuntud mängijaid, et tõsta klubi reputatsiooni ning anda mängijatele ja treeneritele tase, mida nad soovivad saavutada."