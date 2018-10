PSG peatreener lükkas Neymari lahkumise jutud ümber: tal on leping meiega

"Kas ma olen Neymarilt küsinud, kas ta jääb meie juurde? Esiteks meil on alles oktoobrikuu, ma ei saa ju Neymariga rääkida sellest, mis toimub 2019. aasta suvel. Teiseks on ta meie mängija, tal meiega leping. Seega pole mõtet hetkel ka tema tulevikust rääkida," sõnas Tuchel eilsel pressikonverentsil.

Endine Dortmundi Borussia juhendaja Tuchel on alustanud PSG karjääri väga edukalt ning on Prantsusmaa liigas võitnud kõik senised üheksa mängu. Lisaks on juba võidetud Prantsusmaa superkarikas.

Täna ootab PSG-d kodumäng Amiens SC-ga.