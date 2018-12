PSG peab megastaaridest loobuma: kas Neymar liitub Manchester Unitediga?

Nüüd kirjutas mainekas Prantsusmaa spordileht L'Equipe, et loodetavasti saab vähemalt üks ässadest meeskonda siiski jääda. L'Equipe teatab, et PSG kardab praegu paaniliselt sanktsioone, mis võivad kaasneda Financial Fair Play reeglite rikkumisega.

PSG direktorid on ajalehe teatel jõudnud seetõttu selgusele, et vähemalt ühest staarist tuleb järgmisel suvel loobuda.

Ajaleht kirjutab, et kahest suurest staarist on Mbappe praeguseks ehk juba väärtuslikum, kuid huvi Neymari vastu olevat suurem. Kui Neymari on seni peamiselt seostatud Madridi Realiga, siis Prantsusmaa maineka ajalehe teatel on brasiillane hoopis Manchester Unitedi radaril.

L'Equipe'i teatel sai PSG alles hiljuti teada, et Euroopa Jalgpalli Liit UEFA on võtnud nad tõsise uurimise alla ja seetõttu praegu sääraseid ekstreemseid samme kaalutaksegi. Väidetavalt on UEFA valmis karistama PSG-d arvatust karmimalt.

Ajalehe teatel ei ole PSG-l seekordsetest süüdistustest pääsu ning nad jääksid kohtus süüdi nii korruptsioonis kui ka Financial Fair Play reeglite rikkumises.

L'Equipe'i teatel on PSG valmis esmalt loobuma Neymarist ning United ongi valmis prantslaste teatel olukorda ära kasutama.