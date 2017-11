PSG näitab juba sel aastal peatreenerile ust? Miks tihkus Neymar koondise pressikonverentsil nutta?

Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi on Yahoo Sports'i andmetel vallandamas peatreenerit Unai Emeryd, kes pole oma hirmkallite mängijatega õiget klappi leidnud.

Väidetavalt keeb PSG spordidirektori Antero Henrique peas plaan Emery juba enne jaanuaris avanevat üleminekuteakent üle parda heita.

Emery positsioon on löögi all olnud alates hetkest, mil PSG eelmisel hooajal Meistrite liiga kaheksandikfinaalis avamängu 4:0 võidu FC Barcelona vastu maha mängis. Kasuks ei tulnud ka Prantsuse liiga tiitli loovutamine AS Monacole. Uut hooaega lubati hispaanlasel alustada vaid sobivate treenerikandidaatide puudumise tõttu, kirjutab Yahoo Sports.

Nüüd, kui meeskonnas on üle 200 miljoni euro maksnud staarründaja Neymar, olevat ka Emery autoriteet riietusruumis kolinal alla käinud.

Spekuleeritakse, et Emery asendajaks tahetakse tuua Manchester Unitedi loots Jose Mourinho ja tema abimees Rui Faria. PSG spordidirektor on mõlemat meest tundnud aastaid, olles nendega koos töötanud Porto meeskonnas, mis võitis aastatel 2002-2004 kaks järjestikust Portugali meistritiitlit, UEFA Cupi ja Meistrite liiga.

Tuleb leida ajutine lahendus

Varem on PSG Mourinhole teinud kolm konkreetset pakkumist. Lepingule oldi eriti lähedal 2016. aastal. Kuna Mourinhot aga Inglismaalt poole hooaja pealt lahkuma meelitada pole võimalik, kaalutakse Emery asemele esialgu tuua uus peatreener, kes oleks nõus pooleaastase lepinguga.

"Tal on meeskonna käsitlemisel mitmeid probleeme. Ta ei saa mängijatelt piisavalt respekti," väidab üks meeskonnale lähedal seisev allikas.

PSG mängijad ise on riietusruumi probleemidest rääkides jäänud vaoshoituks. Brasiilia ründeäss Neymar ütles koondise juures viibides ajakirjanikele, et mingeid arusaamatusi pole olnud, kuid puhkes siis pressikonverentsi laua taga nutma ja lahkus ürituselt enne selle lõppu.