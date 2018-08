PSG kõrval on imelist hooaja algust tegemas väike Ida-Prantsusmaa klubi

Kui PSG võitudes Angersi, Guingampi ja Caeni üle pole keegi üllatunud, siis see, mida on tegemas vaid 20 aastat tagasi loodud Dijon on küll imekspandav. Punasärgid alistasid esiteks Montpellieri ja Nantesi ning nüüd saadi veel suurem triumf, kui võõrsil hävitati 4:0 Patrick Vieria juhendatav Nice, vahendab Soccernet.

Samal ajal pidid teised eeldatavad tiitlipretendendid pettuma. Kuigi Monaco 17-aastane imelaps Pietro Pellegri tegi väravalöömisega ajalugu, ei lõppenud päev vürstiriigi klubi jaoks hästi - vastu tuli võtta 1:2 kaotus Bordeauxilt. Punkte oli ka Marseille kaotamas, kui esimesel poolajal jäädi 0:2 kaotusseisu Rennesi vastu, kuid teisel poolajal pandi uus käik sisse ning tabelisse siiski teeniti üks punkt.