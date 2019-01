PSG kavatseb 70 miljoni euro eest poolkaitsja osta, finantsreeglitest kõrvale hoidmiseks sepistatakse kavalat skeemi

Seetõttu on neil tarvis kasutusele võtta erinevad "JOKK-skeemid", et meeskonda tugevdada. Marco Verratti vigastuse tõttu on meeskonnal keskväli hõredaks jäänud ning olukorra parendamiseks plaanitakse Napolist 70 miljoni euro eest endale tuua 28-aastane Brasiilia koondislane Allan.

Kuna 70 miljoni euro lihtsalt lauale ladumine ei ole PSG olukorras aga võimalik, soovitakse Itaalia meedia väitel kasutada kurikavalat skeemi: nimelt plaanivad PSG omanikest katarlased Napoliga hoopis oma brändi alt sponsorlepingu sõlmida, mis kolme aasta jooksul klubile üle 50 miljoni euro sisse tooks. Seetõttu väheneks üleminekutasu tunduvalt väiksemaks ning PSG-le sobivamaks.