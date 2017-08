PSG jätkab hullumeelset kulutamist ning on võtnud sihikule Arsenali staari

Eelmisel nädalal kõik üleminekurekordid purustanud PSG võis küll endale saada Neymari, kuid tundub, et prantslased soovivad ründesse veel täiendusi.

Katari rahades suplev PSG soovib endale soetada enne suve lõppu Alexis Sanchez't, kellel on veel järgmise suveni kehtiv leping Londoni Arsenaliga. Kuid tšiillane on ka Manchester City peatreeneri Pep Guardiola eesmärk.

Kuigi Prantsuse klubi algselt soovis Monacos mängivat Kylian Mbapped, siis tundub, et tema ei liigu hetkel küll mitte kuskile. Seetõttu on suunatud tähelepanu nüüd Sanchezele, kellele pakutakse 400 000 naela suurust nädalapalka. Arsenal, kes siiani loodavad, et ründaja pikendab lepingut nendega, teeniks üleminekust umbes 80 miljonit naela.

City on siiski Sancheze esimene valik, sest ta soovib uuest mängida oma endise peatreeneri Gurardiola käe all ning on nõus liituma ka väiksema nädalapalga eest.