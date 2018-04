PSG jääb suvel peatreenerita. Uuel juhendajal juba leping sõlmitud?

Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi peatreener Unai Emery teatas täna, et lahkub suvel ametist, kinnitades sellega juba mitu päeva Prantsuse meedias levinud kuuldusi.

"Olen mängijatele, klubi direktorile ja presidendile öelnud, et ma lõpetan. Tänan kõiki. Kõik, mis veel jäänud on, on Prantsuse karikafinaal," ütles 46-aastane hispaanlane. "Kui minult palutakse, olen valmis uut treenerit abistama."

Uue treeneri nimi on samuti juba mitu päeva Prantsuse meediale teada olnud. Selleks on endine Dortmundi Borussia loots Thomas Tuchel, kes olevat juba sõlminud lepingu, mis hoiab teda Pariisi klubis 2021. aastani.

PSG kindlustas tänavuse Prantsuse meistritiitli eelmisel esmaspäeval, kui koduväljakul purustati tabeli teine meeskond Monaco 7:1. Peaeesmärk, milleks oli Meistrite liiga võit, jääb aga saavutamata, sest kaheksandikfinaalis kaotati Madridi Realile. Kahe Reali mängu vahele jäi liigamäng, kus sai vigastada PSG suurim staar Neymar.