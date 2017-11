Prantsusmaa liiga ei paku Neymarile enam pinget. Varsti jälle klubivahetus?

Maailma kalleim jalgpallur Neymar pole kuulduste kohaselt enam Pariisis õnnelik. Brasiilia sõprusmängude eel Jaapani ja Inglismaaga sahistatakse, et ründaja jättis viimase PSG kohtumise meelega vahele, et säästa jõudu koondiselaagri jaoks.

Laupäeval, kui Pariisi Saint-Germain võitis Prantsusmaa liigas võõrsil 5:0 Angersi, ütles meeskonna peatreener Unai Emery, et Neymar sai treeningul "puuka" ega tundnud end hommikul hästi.

"Neymar sai väikse hoobi lihase pihta ega tundnud end täna hommikul hästi. Rääkisin nii tema kui ka arstidega ning me otsustasime, et on parem, kui ta jääb Pariisi," sõnas hispaanlasest juhendaja.

Teisipäevasel Brasiilia koondise kogunemisel polnud aga Neymari vigastusest enam juttugi. Sealsetele tohtritele tegevat ainsana muret Liverpooli palluri Philippe Coutinho tervis, vahendab Daily Mail.

Hispaania ajaleht Sport avaldas, et Neymarile ei paku muu peale Meistrite liigas mängimise enam pinget. Prantsuse kõrgliigas on PSG juba nelja punktiga konkurentidelt eest ära rebinud. Neymar on kaheksa mänguga löönud seitse väravat ja andnud kuus väravasöötu.

Motivatsioonilangusele on ajalehe teatel kaasa aidanud keerulised suhted peatreeneriga, kelle meetodisse tal usku pole. Kõik need asjad kokku on tekitanud spekulatsioone, nagu võiks Neymar varsti jälle Hispaaniasse naasta. Brasiillase järgmiseks kosilaseks pakutakse Madridi Reali, kes otsib endale juba aktiivselt Cristiano Ronaldo mantlipärijat.

Brasiilia koondis on sel nädalal treeninud Pariisis. Reedel kohtutakse Lille'is Jaapaniga ja teisipäeval Wembley staadionil Inglismaaga.