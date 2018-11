Prantsuse meedia: Neymar teenib igakuiselt 375000-eurose preemia plaksutamise eest

Üks kõige veidram punkt sätestab preemia mängu järel oma klubi fännidele aplodeerimise eest. Sellise "eetilise" teo eest kasseerib näiteks Brasiilia jalgpallitäht Neymar igakuiselt 375 000 eurot. Samas tema koondisekaaslane Thiago Silva saab plaksutamise eest "kõigest" 33 000 eurot.

Neymari kuupalk PSG-s on 617 000 eurot, mis teeb tunnitasuks umbes 3700 eurot.

France 2 andmetel kinnitas PSG klubi, et selline boonussüsteem on tõesti fikseeritud, kuid mängijad peavad lisaks aplodeerimisele välja võitlema ka hea tulemuse.

Neymar teatas Instagramis, et tegemist on võltsuudisega ja ta on sellisest jamast tüdinud. "Ma ei teagi, mis on hullem, kas kuulujuttude allikas või selle levitajad. Grupp idioote valeuudistega," põrutas brasiillane. "Tänan jumalat kogu selle kannatuse eest, mis mulle on antud."