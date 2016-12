Prantsusmaa jalgpalli meistriliiga klubi Montpellieri mängijad peavad pühade ajal söömisega eriti ettevaatlikud olema.

Nimelt tutvustas Montpellieri treener Frederic Hantz neile enne jõule uut korda, mille järgi trahvitakse neid puhkuselt naastes iga lisakilo eest 1000 euroga.

"Treeneril on üks element, mida on lihtne mõõta - see on kaal. Mängija, kes on juurde võtnud, pole eriti jooksnud, vaid rohkem söönud. Panime paika sama reegli mis suvepuhkuse puhulgi. Kui muidu kaaluti neid iga nädal, siis nüüd valin ma suvalise nädala, kuna mõned mängijad armastavad öelda: "Ma võtsin juurde viimase nädala jooksul." Enam see ei tööta," teatas Hantz kohaliku raadiojaama France Bleu Herault vahendusel.

"Ning mängijaid, kes saabuvad puhkuselt ülekaalus, trahvitakse ühe euroga iga lisagrammi eest. Tundub küll naeruväärne trahv, aga kui kilo üle läheb, teeb see juba 1000 eurot!"

Montpellieri mängijad läksid puhkusele 21. detsembril ning kogunevad uuesti treeningule aasta viimasel päeval. Liigatabelis hoiab klubi 11. kohta.