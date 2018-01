Portugali ajaleht: Reali president käskis agendil Ronaldole uue klubi otsida

Madridi Reali jalgpallimeeskonna president Florentino Pérez tahab staarmängija Cristiano Ronaldole uue klubi leida, kirjutab Portugali väljaanne Diario Record.

President pöördus portugallase agendi Jorge Mendesi poole ja palus tal Ronaldole uue klubi leida. Diario Recordi andmetel jättis Pérez saladuseks, millist üleminekusummat ta loodab oma staari müügi eest teenida.

Eile hakkasid Hispaanias taas levima kuuldused, et Ronaldo tahab meeskonda vahetada. Nädalapäevad varem olid Reali klubi hispaanlased avaldanud nördimust portugallase isetsemise suhtes ning süüdistasid meeskonna tänavuses ebaedus just Ronaldot.

Spekulatsioone on teisigi. Nii väitis Hispaania ajaleht Marca laupäeval, et Perez soovib suvel meeskonda tuua Neymari ning on valmis vahetustehingus kasutama isegi Ronaldot.

32-aastane Ronaldo, kes on viiel korral valitud maailma parimaks jalgpalluriks, mängib Realis üheksandat hooaega ning on 418 kohtumisega löönud kokku lausa 422 väravat.