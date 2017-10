Pöörane spekulatsioon: Barcelona võib Kataloonia iseseisvumise korral hakata mängima Premier League'is

Kataloonia valitsuse spordisekretär Gerard Figueras esines enne iseseisvusreferendumit avaldusega, nagu poleks välistatud FC Barcelona jalgpalliklubi osalemine lähitulevikus maailma populaarseimas liigas Premier League'is Inglismaal.

"Iseseisvumise korral peavad La Ligas (Hispaania kõrgliiga - toim) mängivad Kataloonia tiimid - Barcelona, Espanyol ja Girona - otsustama, kus nad jätkata tahavad: Hispaania liigas või naaberriikides nagu Itaalia ja Prantsusmaa või hoopis Premier League'is," vahendab Briti leht The Independent Figuerase sõnu.

"Hispaanias juba on teiste riikide meeskondi nagu Andorra klubid jalgpallis ja korvpallis. Monaco mängib Prantsusmaal, Inglismaal on Walesi klubid. Ma ei usu, et UEFA-l midagi selle vastu oleks, kui järjekordne klubi väljaspool oma riiki mängib.

FC Barcelona ametnikud pole veel teemat kommenteerinud. Raske öelda, kas tänane referendum üldse mingit tulemust toob, sest Hispaania võimud nimetavad toimuvat ebaseaduslikuks ning üritavad politseijõududega hääletust peatada.