Pommirünnakus vigastada saanud Bartra naasis Dortmundi treeningutele

Uno de los momentos que más esperaba después de todo. Feliz por volver a entrenar con el equipo y con más ganas que nunca de volver a jugar! I've been looking forward to this moment for weeks! So happy to be here today. Can't wait to compete again next to my team mates! C'mon!!! 💪🏼

