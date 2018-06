Pochettino: kui Real sulle helistab, tuleb nad ära kuulata

Tottenham Hotspuri peatreener Mauricio Pochettino andis mõista, et tema siirdumine Madridi Reali etteotsa sõltub ainult kahe klubi vahelistest läbirääkimistest.

Pochettinot peetakse Reali peatreeneri kandidaadiks number üks. Kolmandat aastat järjest Meistrite liiga võitjaks kroonitud klubi jäi ootamatult juhendajata eile, kui Zinedine Zidane oma ameti maha pani. Kuna Pochettino leping Tottenhamiga kehtib veel viis aastat - see sai allkirjastatud alles eelmisel nädalal -, on Reali presidendi Florentino Perezi ainus variant argentiinlane Inglismaa klubist välja osta. Inglise meediast on läbi käinud summa 42 miljonit naela ehk 8,5 miljonit iga hooaja eest.

Kui muidu pagevad tippklubide treenerikandidaadid kõige kuumemal spekulatsioonide ajal meedia eest pakku, siis Pochettinol polnud varianti. Ta oli tänaseks kokku leppinud mitu kohtumist ajakirjanikega seoses oma hispaaniakeelse elulooraamatu ilmumisega ega osanud arvata, et Zidane neljapäeval sellise "pommiga" välja tuleb.

Ta ei hakanud tagasi lükkama, et Reali peatreeneriks saamine on välistatud, vaid tunnistas, et positsioon on ahvatlev. Konkreetseid vastuseid läbirääkimiste arengu kohta Hispaania suleseppadel mehelt muidugi välja pigistada ei õnnestunud.

"Kui Real Madrid helistab, pead sa nad ära kuulama," ütles argentiinlane väljaandele El Confidencial. "Praegusel juhul ei sõltu kõik minust. Olen sõlminud Tottenhamiga pika lepingu ning olen seal väga rahul."