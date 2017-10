PILTUUDIS | Messi teatas sotsiaalmeedias rõõmusõnumi

FC Barcelona ja Argentina koondise jalgpallitäht Lionel Messi saab kolmandat korda isaks.

30-aastane Messi teatas Instagrami vahendusel, et tema abikaasa Antonella Roccuzzo ootab pere kolmandat last. Argentiinlasel on juba kaks poega – 4-aastane Thiago ja 2-aastane Mateo.