PIINLIK! Šoti suurklubi kaotas Euroopa liigas Luksemburgi neljandale meeskonnale

54-kordne Šotimaa kõrgliiga meister Glasgow Rangersi sai väga piinliku kaotuse Euroopa liiga esimeses eelringis, kus jäädi kahe mängu kokkuvõttes 1:2 alla Luksemburgi liiga eelmise hooaja neljandale Niederkorn Progresile.

Vahepeal tugevuselt kolmandasse liigasse langetatud Rangers sai mullu Celtici ja Aberdeeni järel kõrgliigas kolmanda koha ja tagati koht Euroopa liigas.

Kui avamängus saadi lihtne 1:0 võit, siis täna Luksemburgis peetud mängus võeti vastu 0:2 kaotus. Luksemburglased väravad 66. ja 75. minutil.

Niederkorni jaoks on see aga esmakordne saada Euroopa liigas esimesest ringist edasi. Varem on pidanud nad 12 kohtumist ning suutnud lüüa vaid ühe värava ja saada kätte viik kahes mängus.