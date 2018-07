Peruu jalgpallilegend liitus juba neljandat korda Bremeni Werderiga

Peruu ründetäht Claudio Pizarro liitus Saksamaa klubi Bremeni Werderiga, mis on Pizzaro jaoks juba neljas kord ühineda Bremeni klubiga.

Bremeni klubi spordidirektor Frank Baumann sõnas, et Pizarro liitus klubiga tulemustel põhineva lepingu alusel.

"Mul on hea meel, et mul on võimalus minna klubisse, kus ma alustasin oma Euroopa karjääri," sõnas 39-aastane Pizarro. "Ma ootan väga, et saaks oma kogemusi teistele jagada. Ma ei varja fakti, et tulin siia selleks, et veelgi väravaid lüüa. Usun, et suudame järgmisel hooajal teha tugevaid esitusi."

Pizarro läks esimest korda Bremeni klubisse 1999. aastal. Kaks aastat hiljem liikus ta Müncheni Bayernisse, kus veetis seitse aastat ning võitis selle perioodi jooksul kolm korda Bundesliga tiitli.

2009. kuni 2012. aastani mängis ta taas Bremeni Werdeni eest. Järgmised kolm aastat esindas Pizarro uuesti Müncheni suurklubi. 2015. aastal otsutas kogenud Peruu koondislane tagasi minna Bremeni klubisse.

Lõppenud hooaja veetis ta Saksamaa klubi FC Kölni ridades.

Pizarro on mänginud karjääri jooksul Bundesligas 446 kohtumises ning löönud selle aja jooksul 192 väravat, mis teeb temast läbi aegade viienda edukaima väravaküti Saksamaa kõrgliigas.