Paremat kätt ei maksa üles tõsta? Walesi jalgpallur kisti ootamatult natsiskandaali

Hennessey`t ähvardab Inglismaa jalgpalliliidu (FA) poolne karistus, sest kahtlustatakse, et Walesi koondislane tegi oma meeskonnakaaslastega lõunatades parema käega kurikuulsa natsitervituse.

Sotsiaalmeediasse sattus skandaalne pilt tänu Crystal Palace`i sakslase Max Meyeri postitusele, kes on ühtlasi foto autor. Hiljem, kui skandaal puhkes, Meyer eemaldas postituse.

32-aastane Hennessey teatas, et tõstis parema käe üles täiesti juhuslikult. "Ma lehvitasin ja hüüdsin talle, et ta pildi kiiresti ära teeks. Teine käsi oli suu juures, et ta märkaks, et ma tema suunas hüüan," selgitas waleslane.

FA kahtlustab, et Hennessey pani teise käe suu kohale, et viidata Adolf Hitleri vuntsidele.