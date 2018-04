Norra imelapse hooaeg on lõppenud

19-aastane Norra jalgpallur Martin Ödegaard murdis varbaluu ega saa tänavusel hooajal enam oma koduklubi Heerenveeni aidata.

Madridi Reali hingekirja kuuluv norrakas on viimased 15 kuud veetnud laenul Hollandi kõrgliigaklubis. Heerenveeni pühapäevases 2:1 võidumängus Heraclese vastu sai aga Ödegaard nii tõsiselt vigastada, et tema tänavune hooaeg on lõppenud.

Norralane naaseb nüüd Reali arstide hoole alla. 2015. aasta jaanuaris kõigest 16 aasta vanuselt Hispaania suurklubisse siirdunud Ödegaard on Reali eest pidanud kaks mängu.