Norra imelaps Ödegaard on Hollandisse laenule siirdumas

Martin Ödegaard (vasakul) James Rodrigueziga Foto: Daniel Ochoa de Olza, AP

On üsna selge, et värskelt 18-aastaseks saanud Norra vutikoondise poolkaitsja Martin Ödegaard siirdub jaanuarikuus Real Madridist mõne pisut nõrgema tasemega meeskonna juurde laenule. Juttu on tehtud mitmetest meeskondadest Prantsusmaal ja Hispaanias, kuid nüüd näib, et norralane võtab suuna hoopis Hollandisse ning liitub Amsterdami Ajaxiga.