Neymari ulmeline üleminek ärritab Jürgen Kloppi

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Kloppi ärritab Neymari maailmarekordiline üleminek Barcelonast PSG-sse. Sakslane loodab, et 222 miljonit ei maksta ühegi mängija eest enam iial.

"Ma olen alati arvanud, et rahalise ausa mängu reeglid (Financial Fair Play) leiutati selleks, et selliseid asju ära hoida," ütles Klopp ajakirjanikele Münchenis, kus Liverpool kaotas Audi Cupi finaalis penaltitega Madridi Atleticole.

"Aga ilmselgelt on Financial Fair Play rohkem ettepanek kui päris reegel. Ma ei tea, ma ei mõista seda."

2011. aastal Euroopa jalgpalliliidu poolt tutvustatud Financial Fair Play põhimõte on lihtne: klubid ei tohi rohkem kulutada, kui nad teenivad. Kuna Neymari üleminekusummat aitavad aga tasuda brasiillase isiklikud sponsorid Kataris, tekib siin ilmne vastuolu.

UEFA on viimastel päevadel korduvalt rõhutanud, et Financial Fair Play kehtib ka Neymari ülemineku puhul ning klubidel pole lubatud kolme aasta jooksul jääda rohkem kui 30 miljoni euroga kahjumisse.

"Ma usun ja loodan, et see jääb vaid erandiks, aga kes teab," lisas Klopp.