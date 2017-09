Neymari nõudmine PSG ründestaarile: mängi nagu Lionel Messi või müüme sind maha

Sel suvel maailma kõige kallimaks jalgpalluriks kerkinud Neymar on PSG ridades tõeline staar. Brasiillase autoriteeti üritab aga veidike õõnestada ründekaaslane Edinson Cavani, kellele see võib lõpuks kalliks maksma minna.

Cavani ja Neymar vaidlesid PSG viimases liigamängus nii penalti kui ka karistuslöögi sooritamise üle. Kui Neymari saagiks jäi karistuslöök, siis Cavani võttis penalti jõuga endale. Uruguailase õnnetuseks ei suutnud ta aga 11 m karistuslööki realiseerida.

Nüüd kirjutatakse Prantsusmaa ja Hispaania meedias aina valjemalt, et PSG-le 222 miljonit eurot maksma läinud Neymar ei ole praeguse olukorraga rahul. Ajaleht Sport kirjutab, et Neymari hinnangul ei olegi kahe mehe koostöö enam võimalik ja ta nõuab klubi juhtkonnalt Cavani maha müümist.

“Neymar on juba suhelnud klubi presidendi Nasser Al-Khelaifiga ja nõudnud uruguailase müümist,“ teatas ajaleht Sport. Lisaks olevat kaks meest hiljem ka riietusruumis tülli pööranud.

Paljud usuvad, et Neymar lahkus FC Barcelona ridadest, kuna ta ei tahtnud lõputult mängida Lionel Messi kõrval teist viiulit. Väidetavalt tahtis Neymar saada varasemast rohkem väravate löömise võimalusi ja PSG ridades lubatigi talle, et just tema hakkab realiseerima karistuslööke ja penalteid.

Kui Neymar tahtis Messi varjust välja, siis väidetavalt on just argentiinlane ainus, kelle varjus ta on nõus mängima. Nii nõudvatki Neymar justkui Cavanilt Messi tasemel mängimist või vastasel juhul tuleb tal lihtsalt lahkuda. Mäletatavasti lasi Messi tihtilugu ka Neymaril särada – nii loovutas ta brasiillasele mõnelgi juhul penalti löömise võimaluse või tekitas talle soodsaid värava löömise momente.

Neymari ja Cavani suhted ongi juba nii halvad, et need paistavad välja ka palliväljakul. Näiteks nädalavahetusel Lyoni vastu peetud kohtumises andis Neymar oma ründekaaslasele ainult kaks söötu. Cavani ei saatnud brasiillase suunas aga ühtegi söötu. Lisaks olevat Neymar juba lõpetanud Twitteris Cavani jälgimise.

Kui 25-aastane Neymar on maailma kõige kallima jalgpallur 222 miljoni euro suuruse üleminekuga, siis 30-aastase Cavani eest maksis PSG 2013. aastal 65 miljonit eurot.

L'altercation entre Edinson Cavani et Neymar dans le vestiaire parisien à l'issue du match PSG-Lyon est à la Une de L'ÉQUIPE ce mardi. pic.twitter.com/Qai6PJmrNV

— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 18, 2017