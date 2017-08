Neymari klubivahetus pandi salaja paika Lionel Messi pulmas

Neymar (vasakul) ja Dani Alves PSG särgis. Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Hispaania väljaanne Sport kirjutas, et FC Barcelona suurim staar Lionel Messi tegi lõpuks kõik endast oleneva, et Neymar jääks ikkagi Barcelonasse. Messi olevat lubanud, et Neymar saab tulevikus lüüa senisest rohkem penalteid ja karistuslööke. Nagu on aga selgunud, siis Neymar jõudis oma klubivahetuses selgusele juba Messi pulmas.