Neymar tunnistab: mul oli Cavaniga probleeme

Eelmisel aastal maailmarekordilise 222 miljoni euro eest FC Barcelona jalgpalliklubi särgi PSG oma vastu vahetanud Neymar tunnistas, et ta ei saanud alguses uue tiimikaaslase Edinson Cavaniga just kõige paremini läbi.

Hooaja algusest võib meenutada, kuidas Cavani ja Neymar ei suutnud omavahel penalti ja karistuslöögi lööjat ära otsustada. Teema paisus meedias väga suureks ning väidetavalt ei saanud mehed ka niisama omavahel kõige paremini läbi. Nüüd tuunistas Neymar, et nad olidki tülis.

“Meedias jäi asjast palju tõsisem mulje,“ rääkis Neymar telekanalile TV Globo. “Loomulikult olid teatud pinged. Mul oli hõõrumisi Cavaniga. Lahendasime asjad aga kiiresti.“

“Kolm päeva pärast vahejuhtumit istusime maha ja rääkisime. Oleme kaks suurepärast mängijat, kuid oleme ka inimesed ning pidime isiklikud asjad selgeks rääkima,“ lisas ta.

Neymar ravib praegu kodumaal jalavigastust. PSG on liikumas samal ajal Prantsusmaa mestritiitli poole. PSG edestab teisel kohal olevat AS Monacot 14 punktiga. Cavani on 24 väravaga Prantsusmaa kõrgliiga suurim väravakütt. Neymari arvel on 19 tabamust.