Neymar palkas endale ihukaitsjaks UFC-võitleja

222 miljoni euro eest Barcelonast Pariisi Saint-Germaini siirdunud Brasiilia ründeäss Neymar on endale ihukaitsjaks palganud UFC vabavõitleja Nordine Talebi, vahendab The Sun.

Tegu on prantslasest võitlejaga, kes 2017. aastal on pidanud kaks matši - veebruaris tuli vastu võtta kaotus, maikuus sai ta ka Stockholmis võidurõõmu maitsta. Kokku on ta UFC-s areenile astunud seitsmel korral. Tema kogu profikarjääri saldo on 13 võitu (7 nokauti) ja 4 kaotust.

Hetkel Talebil ühtegi matši kokku lepitud pole, kuid ta avaldas hiljuti sotsiaalmeedias lootust, et saab veel enne aasta lõppu mõnel üritusel ringi minna.