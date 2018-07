Neymar kaitses end kriitikute eest, kes süüdistavad teda sukeldumises

Brasiilia koondise ründaja Neymar on langenud viimasel ajal suure kriitika alla seoses väljakul teatraalselt käitumisega pärast seda, kui talle on viga tehtud.

"Minu mängustiil tähendab triblamist, et vastasest mööda saada," rääkis Neymar. "Ma ei saa seista vastase ees ning nõuda, et ta eest ära tuleks. Ma ei saa nii teha. Pean mängijast mööda triblama ning, kui ta proovib mind takistada, teeb ta tihti vea mulle."

"Mitmetel juhtudel olen ma teisest mängijast kiirem ning kergem ja siis nad teevadki mulle vea," lisas Neymar selle kohta, miks talle palju vigu tehakse. "Kohtunik on selleks, et viga ära vilistada vajadusel."

"Kas arvate, et ma tahan haiget saada? See on valus. Vahel panen pärast kohtumist neljaks-viieks tunnid jääd jala peale."

Neymari kaitses ka Brasiilia koondislane Dani Alves, kes vigastuse tõttu MM-il osaleda ei saanud.

"Kõike, mida Neymar teeb, kajastatakse meedias," sõnas 35-aastane Dani Alves. "Maailmas on palju inimesi, kes on valmis meid koheselt kritiseerima, kuid me ei keskendu sellele. Kui te teate Neymari, siis te teate ka, kui kvaliteetne ja eriline mängija ta on."