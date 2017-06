Neli klubi on valmis Ronaldo eest maksma Reali poolt küsitud hiigelsumma

Kuigi Real pole Ronaldo lahkumisest huvitatud, oleks tehing klubile finantsiliselt väga kasulik. Kuna Real jahib nii Kylian Mbappet (18) kui Eden Hazardi (26), kelle üleminekud nõuavad suuri summasid, kuluks 32-aastase portugallase eest saadav 180 miljonit neile marjaks ära.

Tehing oleks seda kasulikum, et kaheksa hooaega tagasi käis Real Ronaldo eest Manchester Unitedile välja "kõigest" 80 miljonit naela ehk 94 miljonit eurot.

Tänavu Realiga nii Meistrite liiga kui Hispaania meistritiitli võitnud Ronaldo on teinud Madridi suurklubis imelise karjääri. Tema arvael on 394 mänguga kokku koguni 406 väravat.

A Bola in Portugal seem to think Man Utd, PSG, Monaco and Chinese clubs are about to make €180m bids for Cristiano Ronaldo 🤔 erm, okay, sure pic.twitter.com/Pb7vDQJiyG

— Jamie Spencer (@jamiespencer155) June 7, 2017