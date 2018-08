Napoli omanik kritiseeris Chelsea peatreenerit: meie juures ei võitnud ta mitte midagi

De Laurentiis ütles L'Equipe`ile antud intervjuus Sarri valitsemisaja kohta: "Meile jääb nauding, et mängisime hästi, kuid samas ka kibestumus, et me ei võitnud midagi."

"Andsime Sarrile kõik, kuid ta ei võitnud kolme hooaja jooksul mitte midagi," lisas Napoli omanik.

Napoli viimased tiitlivõidud jäävad 2014. ja 2015. aastasse, kui Rafael Benítez vedas meeskonna nii Itaalia karika kui superkarika võitjaks. Sarri käe all lõpetas Napoli Serie A hooajad kahel korral teisel ja korra kolmandal kohal, kuid tiitlid jäid tõesti võitmata.

Sarri lahkumise järel palkas Napoli uueaks peatreeneriks kogenud Carlo Ancelotti.